Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Россия готова выстраивать отношения со всеми, даже несмотря на то, что происходит в настоящее время. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Вот если бы были у нас нормальные отношения, ничего подобного, подобной трагедии сегодняшнего дня не было бы. Уверяю вас! Но это не наших рук дело», — заявил Путин.

«Что касается будущего. Ну, знаете, здесь только… во-первых, мы готовы выстраивать отношения со всеми, несмотря на сегодняшние события. А второе: всё-таки гарантией нашей безопасности может быть исключительно армия и флот», — указал он.