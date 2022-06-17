Москва, 17 июня, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Российские вооруженные силы ставят перед собой задачу уничтожить всех украинских оккупантов при освобождении промзоны завода «Азот» в городе Северодонецк Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 17 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Michael Deal Взрыв

Спасти от уничтожения украинских боевиков может только сдача в плен. При этом вся жилая застройка города Северодонецк уже больше недели, как освобождена от оккупационных сил киевского режима.

«Цель — полное уничтожение боевиков на всей этой территории. Мы остановимся только тогда, когда враг полностью сдастся или будет повержен. Жилая зона, жилой сектор города Северодонецк был освобожден полностью больше недели назад, мы занимаемся сейчас зачисткой территории промышленной зоны, которая прилегает к городу Северодонецк», — сказал Алаудинов.