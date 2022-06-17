Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Разговоры про уход в европейскую цивилизацию используются украинскими политиками лишь для защиты частных интересов. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Вот в Украине мы же со всеми нормально работали. Вот господин Ющенко был, Тимошенко — они же абсолютно были прозападно ориентированы! Тот же самый так называемый «цивилизационный выбор» — какой там, простите за моветон, нафиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить. И самый лучший способ защиты — это говорить о том, что это цивилизационный выбор», — заявил Путин.

«Начали проводить антироссийскую политику в надежде на то, что что бы они ни сделали, их деньги там будут защищены. Ну так и происходит, конечно. Чего они творят — всё им сходит с рук. В этом весь смысл этого цивилизационного выбора», — указал он.