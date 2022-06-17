Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Разговоры про уход в европейскую цивилизацию используются украинскими политиками лишь для защиты частных интересов. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Вот в Украине мы же со всеми нормально работали. Вот господин Ющенко был, Тимошенко — они же абсолютно были прозападно ориентированы! Тот же самый так называемый «цивилизационный выбор» — какой там, простите за моветон, нафиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить. И самый лучший способ защиты — это говорить о том, что это цивилизационный выбор», — заявил Путин.

«Начали проводить антироссийскую политику в надежде на то, что что бы они ни сделали, их деньги там будут защищены. Ну так и происходит, конечно. Чего они творят — всё им сходит с рук. В этом весь смысл этого цивилизационного выбора», — указал он.