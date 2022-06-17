Москва, 17 июня, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Завод «Азот» и прилегающая к нему территория в районе города Северодонецк Луганской Народной Республики (ЛНР) находятся в оперативном окружении российских войск. Об этом 17 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

По его словам, на данный момент идет зачистка территории предприятия от спрятавшихся там украинских оккупантов.

«Завод «Азот» и прилегающая территория находятся в оперативном окружении и ежедневно у нас идёт продвижение по всей промышленной зоне. Мы занимаемся зачисткой это территории», — сказал Алаудинов.