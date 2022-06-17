Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Ставка по льготной ипотеке в России будет снижена до семи процентов годовых, заявил 17 июня президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Kremlin.ru Владимир Путин

Напомнив, что в прошлом месяце в России была снижена ставка по льготной ипотеке до девяти процентов и что «сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года», президент сказал, что это необходимо, чтобы помочь людям в решении проблем с жильём и строительной отрасли и её работникам.

Глава государства отметил, что «после резкого роста весной процентной ставки» идёт постепенное снижение, Банк России опускает ключевую ставку. «В этой связи считаю возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке — теперь до 7%», — сказал Путин.