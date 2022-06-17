Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Необходимо продолжать снижение административного давления на бизнес, сокращая необоснованные проверки и оставляя их только там, где речь идет о безопасности людей. Об этом заявил на ПМЭФ 17 июня президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об эффективности «административной гильотины», отменившей целый ряд устаревших нормативных актов.

Pixabay.com Административная проверка

«Если бы не было этой административной гильотины, у вас было бы не 33 проверки, а 133. Так бы и было, — сказал Путин, отвечая модератору дискуссии Маргарите Симоньян, главе RT, пожаловавшейся на такие проверки, — Всё таки эта гильотина работает, тысячи устаревших правил отменены».

Но, в то же время, еще не всё в этом плане сделано, признал президент.

«Нужно вообще поотменять всякие проверки, не бегать уже с проверками, осуществлять только рискоориентированные проверки, действовать проверяющим органам только там, где деятельность связана с обеспечением жизни и здоровья граждан. А всё остальное делать дистанционно, мониторить, создавать условия, чтобы предпринимательское сообщество и не пыталось ничего нарушать», — пояснил президент.

«На этом пути многое сделано, но мы не останавливаемся и идём дальше», — добавил Владимир Путин.