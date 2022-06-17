Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM В России давление на бизнес несравнимо с тем, что сейчас происходит на Западе. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Вот упомянули сейчас, что есть у нас какое-то давление. Но я хочу вернуть нас к реалиям сегодняшнего дня: а у наших соседей чего, нет? Взяли у наших предпринимателей украли, отобрали собственность. Просто на голом месте! Наказаны за деятельность, за свою работу в России», — заявил Путин.

«Ну бред какой-то. Где же принципы соблюдения неприкосновенности частной собственности? Санкции касаются людей и отбор собственности происходит у людей, которые вообще не имеют никакого отношения к государству! Вообще не имеют отношения к принимаемым решениям, просто лица, которые честно работали», — указал он.