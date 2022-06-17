Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В России давление на бизнес несравнимо с тем, что сейчас происходит на Западе. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Вот упомянули сейчас, что есть у нас какое-то давление. Но я хочу вернуть нас к реалиям сегодняшнего дня: а у наших соседей чего, нет? Взяли у наших предпринимателей украли, отобрали собственность. Просто на голом месте! Наказаны за деятельность, за свою работу в России», — заявил Путин.

«Ну бред какой-то. Где же принципы соблюдения неприкосновенности частной собственности? Санкции касаются людей и отбор собственности происходит у людей, которые вообще не имеют никакого отношения к государству! Вообще не имеют отношения к принимаемым решениям, просто лица, которые честно работали», — указал он.