Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Резкие послабления в области права для отдельных социальных групп могут негативно отразиться на обществе в целом. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Я понимаю эти озабоченности, именно поэтому я об этом говорил. Но есть и другая сторона: а именно, общество рядовых граждан, которые смотрят и если видят, что со стороны предпринимательского сообщества совершаются какие-то незаконные неправовые действия, то, конечно миллионы людей себя спрашивают, а куда смотрит государство? А почему они не защищают нас, рядовых граждан? Поэтому найти здесь этот баланс правильный — это не так просто», — заявил Путин.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян предложила Путину отменить законодательно посадки в СИЗО бизнесменов в принципе, поскольку «несколько десятков уклонившихся от уголовного преследования принесут меньше вреда нашей стране, чем наносит вред эта система».