Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Многополярность мира неизбежна, а те, кто это не понимает, совершают большую ошибку, которая им будет дорого стоить, заявил 17 июня на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин. Он также прокомментировал состояние российско-китайских отношений.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ 2022

Президент России заявил о бесплодности попыток заморозить международные отношения на уровне 30-летней давности, когда прекратил существование СССР.

«Нарождаются новые центры силы, новые, перспективные, независимые — кому-то это не нравится, в том числе не нравится и рост могущества Китая, который по объему экономики уже стал экономикой №1 в мире», — отметил Путин.

По его словам, это означает, что Китай теперь может может направлять огромные ресурсы на перспективные направления развития — науку, образование, культуру. Это создает перспективы развития страны.

Это же относится и к Индии, и к Индонезии, отметил президент, которые развиваются быстрыми темпами.

«Многополярность мира неизбежна. И тот, кто хватается за своё мнимое глобальное лидерство, совершает колоссальную ошибку. Эта ошибка, которая будет им дорого стоить. Это не угроза. По факту жизни это будет происходить», — сказал президент.

Говоря об диалоге Москвы с Пекином, Путин подчеркнул очень устойчивые, доверительные отношения с китайским руководством и напомнил, что эти отношения стали строиться задолго до нынешних процессов в мире.

«Нам интересно и выгодно сотрудничать с Китаем <…> Но это не значит, что Китай должен нам во всем подыгрывать или сопровождать, да мы в этом и не нуждаемся. Есть государственные интересы, и китайское руководство, так же, как и мы, прежде всего исходит из своих национальных интересов. Но они не вступают в противоречие друг с другом, вот в чем всё дело. Если возникают какие-то вопросы, то характер и качество межгосударственных связей позволяют нам всегда находить решение. Уверен, так будет и дальше», — заявил Владимир Путин.