Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Запад не сможет последовательно проводить политику санкций против России. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Санкции наложили сначала на наши удобрения, а на продовольствие потом отменили американцы. На продовольствие вообще не накладывают — кушать-то хочется всем! Всему миру! Ну какие санкции? А то, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики — ясно, что не получилось», — заявил Путин.

«Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Вот то же самое в отношении блицкрига, касающегося России», — указал он.