Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Запад не сможет последовательно проводить политику санкций против России. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Санкции наложили сначала на наши удобрения, а на продовольствие потом отменили американцы. На продовольствие вообще не накладывают — кушать-то хочется всем! Всему миру! Ну какие санкции? А то, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики — ясно, что не получилось», — заявил Путин.

«Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Вот то же самое в отношении блицкрига, касающегося России», — указал он.