Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Страны ЕАЭС всегда находят компромиссы. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«В закрытой части мы всегда спорим. Но всегда мы относимся друг к другу с уважением и всегда ищем и находим компромиссы, что чрезвычайно важно», — заявил Путин.

При этом он отметил, что как бы кто со стороны ни давил, кооперацию в рамках ЕАЭС невозможно.

«24 млрд долларов оборот в прошлом году, а за первые четыре месяца — 12,5 млрд. Если дело так дальше пойдёт, будет 36, может к 40 подойдёт. Ну это невозможно отменить при любом давлении!» — указал он.