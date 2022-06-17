Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Страны ЕАЭС всегда находят компромиссы. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«В закрытой части мы всегда спорим. Но всегда мы относимся друг к другу с уважением и всегда ищем и находим компромиссы, что чрезвычайно важно», — заявил Путин.

При этом он отметил, что как бы кто со стороны ни давил, отменитькооперацию в рамках ЕАЭС невозможно.

«24 млрд долларов оборот в прошлом году, а за первые четыре месяца — 12,5 млрд. Если дело так дальше пойдёт, будет 36, может к 40 подойдёт. Ну это невозможно отменить при любом давлении!» — указал он.