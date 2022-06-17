София, 17 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Полиция столицы Болгарии задержала местного жителя, подозреваемого в осквернении святыни общегосударственного значения. Об этом 17 июня сообщает БТВ.

Крестьяки в церкви. 1912

По предварительным данным, 12 июня 24-летний мужчина ворвался в православный храм Святого Воскренения в центре Софии и учинил погром. При этом пострадали несколько прихожан.

Этот храм является частью болгарского культурного наследия. Ведется следствие. Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.