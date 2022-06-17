Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Чтобы по-настоящему быть успешным, при этом занимать достойное место, испытывать уважение к себе и своему делу, нужно связать своё будущее и будущее детей со своей родиной, заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Kremlin.ru Владимир Путин

Обращаясь к представителям крупного бизнеса, собственникам крупных компаний, управленцам, глава государства сказал:

«Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь своё будущее и будущее своих детей со своей родиной».

Эти слова участники форума встретили аплодисментами.