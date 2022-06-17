Брянск, , 17:38 — REGNUM Строительство новой дороги началось в Советском районе Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе администрации города.

Строительство новой дороги https://bga32.ru/

Новая магистраль в быстро развивающемся микрорайоне старого аэропорта носит имя Олега Визнюка. Двухполосную дорогу шириной семь метров протяжённостью более 1,1 км возводят вместе с ливневой канализацией и тротуарами для пешеходов.

Стоимость муниципального контракта по строительству новой улицы составляет почти 87 млн рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».