Рига, 17 июня, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В четверг и пятницу, 16 — 17 июня 2022 года, в Латвию из России поступило по газопроводу порядка 84 000 МВт-ч газовых мощностей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Об этом свидетельствует информация на сайте единого оператора системы транспортировки и хранения природного газа АО Conexus. Как пояснила представитель Conexus Даце Балтабола, газ либо закачивается в хранилище, либо транспортируется дальше в Литву, Эстонию или Финляндию.

При этом Балтабола исключила возможность того, что российский газ, поступивший в Латвию, идет транзитом в Калининград, так как ремонтные работы на газопроводе Минск-Вильнюс, в течение которых с 16 мая по 8 июня Калининградская область обеспечивалась природным газом через территорию Латвии, завершились.

По сравнению с данными за те же числа 2021 года количество природного газа, поступившего в Латвию, значительно уменьшилось: 16–17 июня прошлого года объем фактически использованных мощностей составлял порядка 280 000 МВт-ч.

Российский газ не поступал в Латвию, Литву и Эстонию с апреля 2022 года. Эти страны отказались оплачивать закупку в российских рублях.