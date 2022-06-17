Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Противоопухолевые препараты и средства диагностики онкообразований, не имеющие аналогов в России, начнут производить в Рязанской области, сообщает 17 июня пресс-служба правительства региона.

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На полях ПМЭФ-2022 врио губернатора Павел Малков встретился с президентом АО «Фармимэкс» Александром Апазовым и гендиректором ООО «Скопинфарм» Ингой Нижарадзет.

Один из специальных инвестиционных контрактов предполагает наладить полный цикл производства биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека. Сроки исполнения этого контракта инвесторы были вынуждены продлить из-за необходимости внесения изменений в федеральное законодательство о донорской крови и её компонентах. По словам Александра Апазова, соответствующий законопроект принят Госдумой РФ в третьем чтении, готовится пакет поправок.

В рамках второго проекта, СПИК 2.0, рязанские предприятия начнут производить препараты для лечения онкологических заболеваний.