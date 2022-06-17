Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Работа на опережение была свойственна основателям советских научных программ. Именно благодаря этому сегодняшняя Россия обладает современными типами вооружений, в том числе гиперзвуковым оружием, заявил 17 июня на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ 2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Сейчас, опираясь на такие заделы, наши конструкторы достойно идут вперед. Благодаря им Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет ни у одной страны мира», — сказал президент.

Также в силу этого Росатом удерживает лидирующие позиции в атомных технологиях и развивает атомный ледокольный флот.

«Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире», — добавил Путин.

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