Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что республика испытывает трудности в привлечении инвесторов для развития сферы туризма.

Fmba.gov.ru Владимир Уйба

«У нас, действительно, есть проблема с привлечением инвесторов. За год 19 инвестпроектов — это немного. Но новым инвесторам нужен первичный льготный займ, ведь инвестор у нас идет не крупный, а средний и малый. Боюсь, нам тут не обойтись без помощи федерального правительства. Все-таки это Арктика, ведение бизнеса — здесь точно вызов», — цитирует чиновника БНК.

Как сообщало ИА REGNUM, Коми и Дагестан договорились в Петербурге о сотрудничестве.