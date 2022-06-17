Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Россия использует все возможности для достойного существования в новой исторической эпохе. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Только сильные и суверенные государства могут сказать своё слово. Или обречены остаться бесправной колонией», — заявил Путин.

«Необходимо стремиться идти вперёд, чувствовать дыхание времени и проявлять для этого национальную волю и решимость. Россия входит в наступающую эпоху мощной и суверенной страной. Мы обязательно используем колоссальные возможности, которые открывает для нас время», — указал он.