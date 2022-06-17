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Инфляция Picserver.org

Международный Валютный Фонд (МВФ) ожидает, что среднегодовая инфляция в Латвии в 2022 году составит 14,5%, а в 2023 году — 7,5% вместо ранее прогнозируемых 10% и 3,9%. Об этом сообщило латвийское издание bb. lv.

МВФ в своем докладе указал, что в краткосрочной перспективе основной причиной рекордной инфляции являются последствия в европейской экономике, связанные с событиями на Украине. Эти последствия предстоит решать правительству Латвии уже в самое ближайшее время, подчеркивает доклад.

Предлагается снизить влияние высоких цен на энергоресурсы на наиболее уязвимые слои населения, а также улучшать показатели инвестиций, гарантировать энергетическую безопасность и поддерживать восстановление экономики. При этом фискальная поддержка должна быть краткосрочной и целевой, а меры по повышению энергетической безопасности должны учитывать планы «зеленого» преобразования Латвии.

В долгосрочной перспективе правительству Латвии необходимо ускорить структурные реформы в экономике, стимулируя перераспределение рабочей силы и способствуя переходу к более устойчивому и умному росту, указывает МВФ.