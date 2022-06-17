Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал не уповать на импортозамещение, как на панацею, потому что оно может поставить страну в положение вечно догоняющей. Он предложил брать пример с академика Сергея Павловича Королёва, который не занимался копированием трофейной ракетной техники, а вывел советское ракетостроение на ведущие позиции в мире.

«Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить пусть и самыми качественными копиями чужие товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющих», — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«Надо быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами», — сказал президент.