Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Все задачи спецоперации на Украине будут решены, ведь в ней участвуют настоящие герои, заявил 17 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены».

Президент подчеркнул, что залогом победы являются мужество и героизм российских воинов, а также «консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России».