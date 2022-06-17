Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Все решения в сфере экологии и развитии туризма должны быть просчитанными и взвешенными. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Все принимаемые здесь решения должны быть просчитанными и взвешенными. Надо подойти к этому серьёзно. Особо отмечу задачу по сбережению и сохранению Байкала: в частности, на это нацелен уникальный проект комплексного развития города Байкальска, который должен стать эталоном рачительного, экологоориентированного хозяйства», — заявил Путин.

«Задача не только ликвидировать накопленный вред природе в деятельности Байкальского ЦБК, но и вывести город на принципиально иной уровень жизни, сделать его визитной карточкой российского экологического туризма», — указал он.