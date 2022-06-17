Рига, , 16:48 — REGNUM

Радиатор отопления In-bydleni.eu

Министерство благосостояния Латвии предлагает повысить официальный порог минимального дохода домохозяйств на 50% в 2023 году, чтобы помочь как можно большему числу жителей страны пережить период рекордно высоких цен.

Об этом сообщило латвийское издание bb. lv, отметив, что, если решение будет утверждено правительством, то официальный порог дохода составит 313 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 219 евро для остальных членов домохозяйства.

Это позволит ходатайствовать о господдержке практически половине населения страны, подсчитали в издании. Так, количество лиц с доходом менее 508,57 евро на члена домохозяйства в месяц в 2020 году составило около 900 000. Количество детей в таких домохозяйствах — 210 700 человек, пенсионеров — 251 300.

Население Латвии составляет 1,9 млн человек.