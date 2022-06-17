Стокгольм, , 17:35 — REGNUM Потребности, существующие на рынке труда в Швеции, должны являться определяющим фактором, в соответствии с которым гимназии и образовательные учреждения для взрослых планируют свои учебные программы. Об этом 17 июня в своей авторской статье в газете Aftonbladet написала министр образования Швеции Анна Экстрём.

Анна Экстрём Bengt Oberger

Профильный министр считает, что граждане Швеции должны обладать навыками, необходимыми для того, чтобы справиться с изменением климата и обеспечить «зеленые» рабочие места в будущей Швеции.

Она отметила, что риксдаг Швеции уже постановил, что будущее образование должно отвечать запросам молодых людей, а также потребностям на рынке труда.

«Мы не должны допустить ситуации, наши выпускаемые студенты столкнулись с безработицей, в то время как многие отрасли экономики предлагают вакансии», — написала министр.