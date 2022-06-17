Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика — главный принцип для России. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика — во многом именно такая линия позволила нам выдержать беспрецедентное санкционное давление. Но, повторюсь, для нас эта политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе. Мы не будем повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы», — заявил Путин.

«Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперёд», — указал он.