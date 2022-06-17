Стокгольм, , 17:05 — REGNUM Несколько недель назад правительству Швеции пришлось спасать своего министра юстиции и внутренних дел Моргана Йоханссона. Тогда «Социал-демократам» пришлось идти на уступки беспартийной Амине Какабаве, чей голос был решающим. Однако и теперь исключенная из партии «Левых» депутат может блокировать поправки в бюджет. Об этом 17 июня сообщил телеканал SVT Nyheter.

Шведский риксдаг Self-taken

Напомним, что в нынешнем созыве риксдага голоса между правительством и оппозицией разделены поровну — 174 против 174. 175-й голос Амине Какабаве является решающим.

Формально в риксдаге есть и второй беспартийный депутат. Однако, несмотря на то, что он был исключен из «Шведских демократов», парламентарий всегда голосует вместе со своей партией.

«В этот раз мы как правительство не пошли ни на какие компромиссы с Амине. Мы выдвинули законопроекты, которые считаем важными и хорошими», — заявил в студии SVT министр финансов Швеции Микаэль Дамберг.

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