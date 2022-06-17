Стокгольм, 17 июня, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Украина и Молдавия должны получить статус кандидатов в члены ЕС. К такому заключению 17 июня пришло правительство Швеции, сообщает телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Швеция поддерживает заявку ЕС от Украины и Молдовы с определенными оговорками», —заявила в комментарии SVT министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Однако в комиссии риксдага по делам ЕС существуют разногласия по поводу того, следует ли предлагать статус кандидата в члены ЕС Грузии. «Центристы» выступают за то, чтобы Грузия тоже получила статус кандидата, но «Социал-демократы» хотят с этим повременить.

«Предоставление статуса кандидата всем трем странам является важным геополитическим решением», — заявил телеканалу официальный представитель «Центристов» по вопросам внешней политики Щерстин Лундгрен.