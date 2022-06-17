Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на Украине Россия и республики Донбасса отстаивают своё право на свободу, безопасность, защищают своих людей, заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент сказал, что российские военные, ополченцы ДНР и ЛНР сражаются сегодня за то, «чтобы защитить своих людей, отстаивают право России на свободное и безопасное развитие».

Россия — большая многонациональная страна, «которая сама принимает решения, сама определяет своё будущее, опирается на свою историю, культуру и традиции и отвергает всяческие попытки навязать псевдоценности расчеловечивания и нравственной деградации».