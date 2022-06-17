Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 16:41 — REGNUM Вологодская область вместе с «Опорой России» усилит работу по созданию благоприятного бизнес-климата для предпринимателей. Соответствующее соглашение сегодня, 17 июня, было подписано на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Вологодчины.
Один из ключевых вопросов, которое регулирует соглашение, — содействие в представлении интересов вологодских предпринимателей на зарубежных рынках. По итогам прошлого года предприятия региона сделали рекордный за 11 лет показатель по экспорту — 7,2 миллиарда долларов.
Предполагается, что соглашение будет содействовать распространению бренда «Настоящий Вологодский продукт». Сейчас продукты под этим знаком качества уже продаются не только по всей стране, но и за ее пределами.
Напомним, Набиуллина заявила о приоритете внутреннего рынка перед экспортом.
Как сообщало ИА REGNUM, на ПМЭФ было подписано соглашение о продовольственной безопасности Вологодчины.