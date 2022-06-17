Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Российский бизнес, не имеющий возможности получить западную лицензию, не должен попадать под статью. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Нужно аккуратно, но вместе с тем основательно подойти к декриминализации целого ряда так называемых экономических составов. Например, тех, которые касаются работы без лицензий или аккредитаций», — заявил Путин.

«Сейчас это тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнёров, например, которые отказывают в предоставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью», — подчеркнул он.