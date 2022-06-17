Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Россия принимает решения самостоятельно, опираясь на свою культуру и традиции. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса сражаются, чтобы защитить своих людей. Отстаивают право России на свободное и безопасное развитие как большой многонациональной страны, которая сама принимает решения, сама определяет своё будущее, опирается на свою историю, культуру и традиции, и отвергает всяческие попытки навязать извне псевдоценности, расчеловечивание, нравственную деградацию», — заявил Путин.

«Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены. И залогом тому — мужество и героизм наших воинов. Консолидация российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту России», — указал он.