Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Запад стремится реализовать сценарий «Анти-России» на Украине. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Запад не только стремился реализовать сценарий «Анти-России», но и вёл активное военное освоение украинской территории. Буквально накачивал Украину оружием и военными советниками, продолжает делать и сейчас», — заявил Путин.

«На развитие экономики, на благополучие живущих там людей, вообще-то, честно говоря, никто внимания и не обращает. Просто наплевательски к этому относятся. Никак. А вот создание плацдарма НАТО на востоке, на взращивание агрессии, ненависти и русофобии денег не жалели и не жалеют», — указал он.