Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Европейский союз уже невозможно считать политически самостоятельной единицей, он находится в глубокой зависимости, заявил 17 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Archive.government.ru Владимир Путин

Заявив, что происходящее сейчас в Европе не лучшим образом её характеризует, президент обратил внимание на силы, которые в ЕС сейчас приходят к власти: всё это напоминает «ширму».

Президент констатировал, что ЕС «окончательно утратил свой политический суверенитет».

Он подчеркнул, что европейские бюрократические элиты теперь «пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху». Им как будто не важно, что из-за такой политики страдает их собственное население, разрушается экономика.