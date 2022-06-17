Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Текущий кризис вызревал годами из-за недальновидных действий Запада. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Ситуация зрела годами, подстёгивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счёт. Кто полагался и до сих пор полагается на механизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя торговые потоки, и тем самым обостряют дефициты, провоцируют гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира», — заявил Путин.

«Я хочу добавить, что это всё та же грабительская, колониальная политика. Но, конечно, в новом виде, новом издании — гораздо более тонкая и изощрённая. Сразу и не поймёшь, что происходит!» — указал он.