Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Текущий кризис вызревал годами из-за недальновидных действий Запада. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Ситуация зрела годами, подстёгивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счёт. Кто полагался и до сих пор полагается на механизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя торговые потоки, и тем самым обостряют дефициты, провоцируют гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира», — заявил Путин.

«Я хочу добавить, что это всё та же грабительская, колониальная политика. Но, конечно, в новом виде, новом издании — гораздо более тонкая и изощрённая. Сразу и не поймёшь, что происходит!» — указал он.