Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Запад ищет поводы свалить ответственность за свои проблемы на Россию. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За последние два года денежная масса в США выросла более чем на 38%. Это 5,9 трлн долларов. Для сравнения: только несколько стран мира имеют ВВП большего размера. Денежная масса евро, в свою очередь, так же резко возросла за этот период: её уровень увеличился примерно на 20%, или на 2,5 трлн евро», — заявил Путин.

«В последнее время всё чаще слышу про так называемую… вы меня извините, я не люблю заниматься здесь, себя упоминать, про так называемую «путинскую инфляцию на Западе». Я когда вижу, всё время думаю, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. Вот и всё! Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит — Россия и наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно не при чём», — указал он.