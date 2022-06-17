Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Россия справится с любым вызовом, заявил 17 июня президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу».

Президент добавил, что всё это подтверждает тысячелетняя история России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Западе волнение вызвало заявление Путина по поводу того, что современная Россия занимается возвращением своих территорий — как и во времена Петра I.