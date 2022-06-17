Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Запад планомерно приближался к тем плачевным результатам, которые происходят в мировой экономике сейчас. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран так называемой «Большой семёрки», включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», — заявил Путин.

«Причём эти процессы лишь ускорились, активизировались с началом пандемии коронавируса ещё в 2020 году, когда в глобальном масштабе кардинально сократились и предложение, и спрос на товары и услуги», — указал он.