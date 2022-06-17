Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 16:07 — REGNUM По итогам холодной войны американцы решили, что они неподсудны, их интересы — важнейшие в мире, заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент обратил внимание, что Вашингтон делает вид, будто на земле больше нет других участников геополитических процессов, американцы словно не замечают, «что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры».
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