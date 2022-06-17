Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM Санкционное оружие, примененное Западом против России, — обоюдоострое, и потери от его применения для Евросоюза уже достигли 400 млрд долл. Об этом заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар — сами это сделали, своими руками», — сказал Путин.

Он напомнил о росте цен в Европе, снижении уровня жизни населения и конкурентоспособности промышленности Европы.

«Только прямые потери Евросоюза от санкционной лихорадки за этот год могут превысить 400 млрд долларов», — сказал Путин.