Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Санкционное оружие, примененное Западом против России, — обоюдоострое, и потери от его применения для Евросоюза уже достигли 400 млрд долл. Об этом заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар — сами это сделали, своими руками», — сказал Путин.

Он напомнил о росте цен в Европе, снижении уровня жизни населения и конкурентоспособности промышленности Европы.

«Только прямые потери Евросоюза от санкционной лихорадки за этот год могут превысить 400 млрд долларов», — сказал Путин.