История вопроса

Петербургский международный юридический форум — ежегодное деловое мероприятие в сфере юриспруденции, созданное в 2011 году по инициативе Министерства юстиции и при поддержке президента Российской Федерации. Форум проводится в Санкт-Петербурге.



На форуме обсуждаются актуальные юридические вопросы в том числе в контексте глобальных социально-экономических задач. В работе форума обычно принимаю участие высшие должностные лица России, а также представители иностранных государств, ведущие мировые эксперты экономики, права и международных отношений, руководители юридических подразделений крупнейших мировых компаний, представители международного юридического сообщества.



XI Петербургский международный юридический форум пройдет с 29 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге.