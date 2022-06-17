Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 16:01 — REGNUM В России начала сокращаться инфляция. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск. После пика в 17,8%, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться», — заявил Путин.

«Экономическая динамика стабилизируется. Государственные финансы устойчивы», — указал он.