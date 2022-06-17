Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В России начала сокращаться инфляция. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск. После пика в 17,8%, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться», — заявил Путин.

«Экономическая динамика стабилизируется. Государственные финансы устойчивы», — указал он.