Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Экономический форму в Петербурге проходит в непростое время. Под ударом оказались даже основные экономические принципы, заявил президент России Владимир Путин 17 июня на ПМЭФ.

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ 21. Цитата из видео. kremlin.ru

«Он проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом», — заявил российский лидер.

Многие торговые, производственные, логистические связи, нарушенные пандемией, проходят через новые испытания, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что партнеры на Западе подорвали международные устои ради своих геополитических иллюзий.