Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются. Центральный банк опускает ключевую ставку», — заявил Путин.

«В этой связи считаю возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке — теперь до 7%», — указал он.